La gioia di Lucas Pinheiro Braathen: “Non posso crederci! Se hai un sogno, puoi realizzarlo”

Una giornata da ricordare per il Brasile. Lucas Pinheiro Braathen ha infatti conquistato una storica medaglia d’oro in occasione del gigante maschile valido per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, scrivendo una pagina indelebile per il suo Paese.

Un successo travolgente quello del sudamericano, maturato soprattutto grazie ad una prima manche eccellente, con cui ha indirizzato il resto della gara. Precisamente, l’atleta verdeoro ha regolato di 0.58 lo svizzero Marco Odermatt, secondo davanti al connazionale Loïc Meillard, terzo con un gap di 1.17.

In un fiume di lacrime, il brasiliano ha commentato a caldo la sua impresa: “Non so cosa dire – queste le parole di Braathen ai microfoni di Rai Sport – Il Brasile è medaglia d’oro nello sci alpino! Non posso crederci, nella prima manche ho sciato in modo solido, nella seconda invece ho inseguito, sentivo di non andare veloce, ho cercato quindi di non perdere troppo“.

In ultimo Braathen ha aggiunto: “Non è importante da quale nazione arrivi, qual è il tuo colore della tua pelle, che tipo di background hai: se credi in un tuo sogno, se credi in qualcosa, puoi farcela con il lavoro, con l’ostinazione ci puoi arrivare. Tutto è possibile quando ci si impegna“.