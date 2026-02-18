Perugia completa l’en-plein in Champions League: Giannelli delizia, Berlino espugnata e quarti da imbattuta

Perugia ha sconfitto il Berlin Recycling Volleys per 3-0 (25-17; 25-18; 25-20) e ha così completato da imbattuta il proprio percorso nella fase a gironi della Champions League di volley maschile: sei vittorie, 17 punti, 18-4 il conto set, qualificazione ai quarti di finale già in cassaforte da una giornata con il primo posto nel girone, pass per il tabellone a eliminazione diretta da testa di serie numero 1 o numero 2.

I Campioni del Mondo hanno preso il comando delle operazioni nelle battute iniziali dei primi due set e hanno poi tenuto a bada il tentativo di rientrare nel terzo parziale da parte della formazione tedesca, spinta dal proprio pubblico e bisognava di conquistare almeno un set per meritarsi il secondo posto nella Pool C che avrebbe garantito l’ammissione ai playoff, il turno da dentro o fuori che promuoverà altre tre squadre ai quarti di finale. Fanno invece festa gli spagnoli del Guaguas di Osmany Juantorena.

Simone Giannelli ha offerto una solida prestazione in cabina di regia (7 punti), mandando in doppia cifra l’opposto Wassim Ben Tara (15) e sfruttando al meglio anche gli schiacciatori Kamil Semeniuk (7) e Oleh Plotnytskyi (9), buona prova al centro di Roberto Russo (10) e Federico Crosato (5), mentre tra le fila dei padroni di casa il migliore è stato Jake Hanes (14 punti).