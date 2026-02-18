Volley femminile, Vallefoglia mostra i muscoli al tie-break e vince in Ungheria. La finale di Challenge Cup è vicina

Vallefoglia ha sconfitto il KHG Kaposvari NRC per 3-2 (25-22; 25-20; 23-25; 18-25; 15-11) nella semifinale d’andata della Challenge Cup di volley femminile, la terza competizione europea per importanza. Le marchigiane si sono portate in vantaggio per 2-0 sul campo della formazione ungherese, ma sono poi state sorprese dalla perentoria rimonta delle ragazze di coach Vincent Lacombe, si sono trovate sotto per 10-8 nel tie-break e poi sono riuscite a ribaltare la situazione con un bel rush conclusivo di assoluto spessore.

La sesta forza della Serie A1 ha compiuto un primo passo verso la qualificazione all’atto conclusivo, ma bisognerà completare l’opera in occasione della sfida di ritorno in programma settimana prossima di fronte al proprio pubblico: occorrerà un’altra vittoria con qualsiasi risultato, mentre una sconfitta al tie-break porterebbe al golden set di spareggio e un ko per 3-0 o 3-1 promuoverebbe le magiare e chiuderebbe l’avventura continentale delle Tigri, alla loro prima esperienza in campo internazionale.

Si sono distinte Nyadholi Thokbuom (20 punti, 3 muri, 2 ace, 68% in attacco), Adelina Budai-Ungureanu (19 punti, 3 muri, 2 ace) ed Erblira Bici (20 punti, 3 muri, 39%), in doppia cifra anche la schiacciatrice Loveth Omoruyi (11) punti). Dall’altra parte della rete hanno fatto paura Marta Fedyk (22 punti) e Roberta Dornelles Rabelo (23), 11 marcature per Maria Florencia Giorgi.