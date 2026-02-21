Perché è stata sospesa la semifinale di Coppa Italia Derthona-Virtus Bologna: causa e durata dell’interruzione

È durata circa dieci minuti la sospensione della seconda semifinale della Final Eight di Coppa Italia 2026. La Virtus Olidata Bologna e la Bertram Derthona avevano da circa 2′ iniziato il secondo quarto quando la partita ha subito una interruzione forzata. La causa è stato l’improvviso infortunio capitato ad uno dei tre arbitri del match.

Sul parquet dell’Inalpi Arena di Torino, il torinese Denis Quarta ha infatti accusato un dolore al polpaccio che lo ha costretto a fermarsi. Medicato a bordo campo dai medici di Tortona, l’arbitro ha cercato di riprendere il match ma subito dopo ha dovuto alzare bandiera bianca. Le squadre e tutto il pubblico presente hanno così aspettato l’arrivo di un sostituto, necessario per proseguire la semifinale.

Dopo 10 minuti è infatti arrivato in soccorso l’arbitro Lorenzo Baldini che con Rossi e Giovannetti ha ricompletato la terna, facendo riprendere il secondo quarto del penultimo atto della Coppa Italia 2026.