Basket, Brooks trascina Milano in finale di Coppa Italia. L’Olimpia batte Brescia dopo una sfida spettacolare

L’Olimpia Milano è la prima finalista della Final Eight 2026. Una semifinale emozionante quella contro la Germani Brescia, con la squadra di Peppe Poeta che si impone per 106-102 al termine di 40 minuti davvero spettacolari e con gli attacchi dominanti. Milano è alla terza finale raggiunta consecutiva dopo quelle perse nelle ultime due stagioni contro Napoli e Trento. Brescia, invece, si lecca le ferite, subendo la prima sconfitta stagionale contro l’Olimpia dopo comunque una prestazione di altissimo livello.

L’MVP della serata è senza alcun dubbio Armani Brooks, che ancora una volta si prende sulle spalle l’Olimpia, firmando 27 punti, quasi tutti in un secondo tempo semplicemente stellare. Per Milano prestazioni importanti anche per Zach LeDay e Shavon Shields, che mettono a referto entrambi 17 punti. A Brescia non sono bastate due incredibili prove di Amedeo Della Valle e C.J Massinburg, che hanno chiuso il loro match rispettivamente con 29 e 28 punti.

Partenza lanciata di Brescia, che prova subito a scappare via con Massinburg e Della Valle, che firma il +8 (15-7). Il play italiano diventa anche il giocatore con più triple segnate nella storia delle Final Eight, con la Germani che tiene il controllo della partita (26-18). Guduric e Ricci provano a scuotere Milano, ma alla prima sirena il vantaggio di Brescia è sempre di otto punti (34-26) con il canestro di Burnell che chiude un quarto eccezionale in attacco per la Germani.

Della Valle ruba subito palla e va a segnare il +10, ma da quel momento si apre un parziale di 9-0 milanese guidato da Brooks e Ricci. Massinburg firma nuovamente il +6, ma l’Olimpia riesce a pareggiare i conti con le triple di Guduric e LeDay (43-43). Gli ultimi minuti del secondo quarto sono un continuo botta e risposta, con soprattutto Bilan e LeDay protagonisti. All’intervallo il tabellone segna Brescia in vantaggio di tre punti (52-49).

Uno scatenato Massinburg comincia benissimo al rientro dalla pausa lunga e Brescia scappa nuovamente sul +8 (60-52). L’Olimpia sembra sul punto di sbandare definitivamente ed invece prima Guduric e poi LeDay fanno ritrovare la strada alla squadra di Poeta che riesce a ripassare in vantaggio con la tripla dell’americano (61-62). Burnell riporta ancora Brescia sul +5, ma nel finale di quarto si accende Armani Brooks. L’americano diventa inarrestabile e a suon di triple permette a Milano di presentarsi avanti di quattro punti negli ultimi dieci minuti (72-76).

Massinburg prova a tenere Brescia attaccata al match, ma è sempre Armani Brooks a fare quello che vuole in attacco per l’Olimpia, che arriva a toccare il +7 (76-83). L’inerzia del match è tutta dalla parte di Milano, ma improvvisamente l’Olimpia si addormenta e perde una serie di palloni con Guduric, lanciando per due volte Della Valle a segnare due comodi sottomani che valgono il -1 (91-92). L’uomo della vittoria milanese, però, è sempre Armani Brooks che con cinque punti consecutivi rimette Milano a distanza di sicurezza. Shields mette chiude i conti con la tripla dall’angolo, con l’Olimpia che vince 106-102 e stacca il biglietto per la finale.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

GERMANI BRESCIA – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 102-106 (34-26, 18-23, 20-27, 30-30)

Brescia: Bilan 13, Ferrero, Massinburg 28, Doneda, Santinon, Della Valle 29, Ndour 12, Burnell 13, Mobio, Rivers 2, Cournooh 5, El Hadji

Milano: Mannion, Ellis 6, Ceccato, Tonut, Bolmaro 9, Brooks 27, LeDay 17, Ricci 7, Flaccadori, Guduric 15, Shields 17, Nebo 8