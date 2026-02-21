Basket
Basket femminile, Schio continua il suo percorso netto in Serie A1. Battuta in trasferta anche Derthona
Non sbaglia la Famila Wuber Schio che vince la 19esima partita consecutiva continuando imbattuta l’incredibile percorso in campionato. Nell’anticipo del 19esimo turno, la capolista è riuscita infatti a sconfiggere in trasferta l’Autospeed BCC Derthona, al termine del match concluso 57-65. Ennesimo successo per la compagine veneta che continua a macinare vittorie. Quella di oggi arriva anche grazie ad una Jessica Shepard da 22 punti mentre per le piemontesi, mai dome fino alla fine, la migliore è stata Pallas Kunaiyi-Akpanah con 17 punti a referto.
Partono subito forte le venete che con Shepard e Laksa arrivano sullo 0-7 in apertura. Derthona si sblocca con le due triple di Conte e sorpassa poi con l’appoggio di Kunaiyi-Akpanah. Shepard riporta in vantaggio la Famila Wuber ma Fondren tiene a -1 le padrone di casa. A Zandalasini risponde Penna con il pareggio ma nel finale Schio infila un parziale di 0-5. Dopo 10′ il punteggio recita 13-18 per le ospiti.
Il secondo quarto si apre con i canestri di Shepard e Conde che valgono il +9. Derthona segna con Kunaiyi-Akpanah ma prima Laksa e poi la solita Shepard firmano la doppia cifra di vantaggio (+10). Conte prova a reagire ma Zandalasini tiene avanti Schio. Nel finale le piemontesi si riavvicinano con la tripla di Fondren. All’intervallo lungo il punteggio recita 27-34 per la Famila Wuber.
Nei primi minuti della ripresa segna solo la squadra ospite che si porta sul +11. Fontaine e Fondren cercano di alzare il ritmo per accorciare il gap ma Laksa e la veterana Sottana tengono sul +10 Schio. Derthona non molla e grazie a Suarez Azcarate si riporta sul -6. Sottana risponde ancora e con Verona la Famila Wuber si riporta sul vantaggio rassicurante di 11 punti prima dell’ultima frazione (42-53).
L’ultimo quarto inizia con il parziale di 0-5 per Schio che vale il +16 virtuale. Toffolo segna, Kunaiyi-Akpanah continua la sua partita strepitosa ma segnando il -10 ma Shepard tiene avanti le ospiti. Poi è ancora Kunaiyi-Akpanah a segnare il -7 a 2′ dalla fine ma poi Derthona non riesce a sfruttare le occasioni per avvicinarsi ulteriormente. Conte segna il -5 a 29″ dalla fine ma Schio chiude il match con i liberi di Sottana. Punteggio finale di 57-65 e 19esima vittoria consecutiva per la Famila Wuber.