Bologna-Venezia oggi, Serie A basket 2026: orario gara-1 semifinale, tv, streaming

Dopo la sfida tra Brescia e Milano ieri sera è il momento della seconda semifinale della Serie A di basket 2026. Sabato 30 maggio alle ore 20:00 sarà il turno di Virtus Olidata Bologna e Umana Reyer Venezia, che alla Virtus Arena daranno il via alla serie al meglio delle cinque partite che vale l’accesso alla finale scudetto.

Sia le Vu Nere sia la Reyer arrivano all’appuntamento dopo quarti di finale lunghi e dispendiosi, risolti solamente alla decisiva gara-5. Bologna ha dovuto sudare ben più del previsto contro una combattiva Dolomiti Trentino: dopo essersi finita sotto nella serie, la squadra di Dusko Ivanovic si è riuscita a trascinare fino all’ultimo atto, riuscendo a chiudere i conti soltanto davanti al proprio pubblico. Un percorso complicato che però ha confermato la solidità e l’esperienza della Virtus nei momenti decisivi.

Dall’altra parte anche Venezia ha dovuto lottare fino in fondo per conquistare la semifinale. La formazione lagunare ha trovato in Bertram Tortona un ostacolo durissimo, venendo costretta a giocarsi tutto nella quinta sfida della serie. Solo nell’ultimo confronto la Reyer è riuscita a piegare la resistenza piemontese, conquistando così il pass per affrontare Bologna in una semifinale che si preannuncia equilibrata e intensa.

Palla a due fissata per sabato sera alla Virtus Arena di Bologna, dove si giocherà anche gara-2 della serie. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Basket, con la diretta streaming disponibile su LBA TV, SkyGO e Now TV. Prevista inoltre la diretta Live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SERIE A BASKET 2026 OGGI

Sabato 30 maggio

Gara-1 semifinali

Ore 20:00 Virtus Olidata Bologna-Umana Reyer Venezia – Diretta tv su Sky Sport Basket

PROGRAMMA BOLOGNA-VENEZIA GARA-1 SEMIFINALE SERIE A BASKET 2026 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Basket (Canale 205)

Diretta streaming: LBA TV, SkyGO, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport