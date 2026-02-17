LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: si assegnano le medaglie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle ultime due batterie del bob a 2, con gli atleti in testa alla classifica delle prime manche che lotteranno per le posizioni pesanti e alle quali tutti ambiscono: la terza per il bronzo, la seconda per l’argento e la prima per l’oro, il metallo più importante di tutti.

A rappresentare l’Italia c’è Patrick Baumgartner che dopo i test, nella prima manche è partito come nono riuscendo a recuperare ben tre posizioni e partendo nella seconda batteria come sesto miglior tempo: purtroppo per lui, l’azzurro ha perso terreno riscendendo alla nona posizione in classifica, rendendo complicato l’inseguimento al podio.

Il terzo posto è difficile da raggiungere, non solo per gli errori commessi nel corso della sua seconda discesa, ma anche perchè i tre davanti sembrano essere letteralmente irraggiungibili. Avanti a tutti ci sono i tre tedeschi con Johannes Lochner primo, Francesco Friedrich secondo e Adam Ammour terzo: la Germania è ad un passo dal realizzare una tripletta clamorosa ma assolutamente non sorprendente visto il livello raggiunto nel bob dalla loro nazione.

La terza batteria del bob a 2 inizierà alle 19.00 e verrà disputata alla pista Eugenio Monti al Cortina Sliding Center, con la quarta e ultima manche che partirà alle 21.05. Segui l’evento in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!