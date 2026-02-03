Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Pallanuoto

Pallanuoto: l’Ungheria vola in finale agli Europei. Battuta ai rigori la Grecia

Pubblicato

11 minuti fa

il

Grecia pallanuoto
Grecia pallanuoto - Foto Andrea Masini / DeepBlueMedia.eu - FIN

Si è appena conclusa la prima semifinale degli Europei di pallanuoto femminile in quel di Funchal (Portogallo). A conquistare l’accesso all’ultimo atto che si disputerà giovedì 5 febbraio è l’Ungheria. Battuta ai rigori al termine di un match pieno di emozioni la Grecia campionessa del mondo in carcia con il risultato di 12-11.

Partita molto bloccata, nella quale a prevalere sono le difese e i tanti errori al tiro delle due compagini, vista anche la tensione di una sfida importantissima. Da segnalare anche le performance eccezionali dei due portieri.

Il primo allungo l’Ungheria l’ha messo a segno nel quarto iniziale, chiuso sul vantaggio di 3-1. Le elleniche però si sono riportate sul -1 a metà gara con Xenaki. Risultato che è stato in bilico fino all’ultima frazione, con la stessa Xenaki a trovare il pari sul 6-6. Poi un ulteriore break per le ungheresi con Farago e capitan Keszthelyi. Le elleniche non si sono arrese e con una meravigliosa azione in superiorità numerica hanno centrato il nuovo pareggio sull’8-8 con Plevritou. Partita che è andata verso i rigori. Anche la serie dai 5 metri è piena di colpi di scena: l’eroe è Golopencza che da secondo portiere ribalta la situazione, parando due rigori di fila e lanciando le ungheresi in finale.

L’avversario sarà la vincente del match tra Olanda ed Italia che si disputerà in prima serata.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità