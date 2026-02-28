Pagelle superG Soldeu 2026: Goggia competitiva, ma non più dominante; Brignone: da adesso sarà tutto un di più

PAGELLE SUPERG FEMMINILE SOLDEU 2026

Emma Aicher, 10: questa ragazza sta dimostrando delle punte di rendimento altissime, se non addirittura sublimi. Dispone di una scorrevolezza innata, ma anche dal punto di vista tecnico non le manca niente. Ha solo 22 anni, nello sci attuale è quasi una bambina. Se e quando riuscirà a trovare contuinità in almeno tre discipline su quattro, allora potrà collezionare Coppe del Mondo generali a catena.

Alice Robinson, 7,5: la migliore in assoluto nel tratto più tecnico, dove fa valere le doti da gigantista. Ma sui piani non può tenere il passo di Aicher. Guadagna 40 punti su Sofia Goggia e mette nel mirino la Coppa del Mondo di specialità.

Corinne Suter, 7,5: dopo la vittoria di ieri in discesa, torna sul podio in superG dopo poco più di un anno. Ci ha impiegato diverse settimane a smaltire l’infortunio di inizio dicembre, adesso è un’atleta ritrovata.

Sofia Goggia, 6: non sta di certo vivendo la sua miglior stagione. Raramente dà la sensazione di poter essere la più veloce in assoluto. E, quando accade (come nel superG olimpico), sovente sbaglia. Insomma, competitiva sì, ma non più dominante come era stata per alcuni momenti della carriera, soprattutto in discesa. Inoltre sta patendo come non mai piani e tratti di puro scorrimento, dove in passato faceva la differenza. Il sesto posto a ben 1.32 da Aicher non soddisfa. Urge un cambio di marcia deciso sin da domani.

Laura Pirovano, 6: in pochissime possono vantare la sua costanza di rendimento. L’ottava piazza odierna è un buon risultato su un pendio non adatto alle sue caratteristiche.

Federica Brignone, 5,5: stava sciando bene, avrebbe potuto attaccare il podio. Poi un errore ha vanificato le ambizioni odierne. Tutto ciò che arriverà da adesso in poi sarà soltanto un di più. Questa leggendaria fuoriclasse non ha più nulla da dimostrare.

Elena Curtoni, 5: non riesce ad incidere e dà l’idea di accusare una evidente flessione fisica e mentale rispetto alla parte centrare della stagione.