Sofia Goggia: “Oggi ho sciato con un pochino di margine, domani cercherò di fare una bella gara”

Sofia Goggia è sesta nel primo superG femminile della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, andato in scena a Soldeu (Andorra), recupero di quello non disputato a Zauchensee: l’italiana difende comunque il pettorale rosso di leader della classifica di specialità. Goggia ha parlato ai microfoni di Rai 2 HD.

L’analisi dell’azzurra: “Alice Robinson ha fatto una grandissima gara. soprattutto nella parte più tecnica del bosco, io non posso dire di aver fatto una brutta prova, ma neanche così eccellente. Entrando nel piano ho dato un pochino troppa direzione al saltino e quindi ho fatto dei metri in più, però comunque avevo contenuto il distacco da Alice Robinson, e poi nel muro ho preso molto, nonostante poi abbia recuperato qualcosa nel finale, ma oggi Emma Aicher nella parte sopra ha costruito la sua vittoria“.

Goggia sa che potrà rifarsi già domani: “Comunque la parte centrale del bosco è molto tecnica, perché ci sono questi curvoni tutti con questi dossi, è molto da gigante, è molto da sciare in spinta. Oggi ho sciato con un pochino di margine, e comunque l’atteggiamento fa molto la differenza, ero un pochino più sporca e quindi non ho tirato fuori dalle curve grande velocità, però vediamo di fare una bella gara domani, qui è sempre una battaglia, non è mai finita finché la matematica non ti dice che è finita“.