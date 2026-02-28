Coppa del MondoSci AlpinoSport Invernali
Sofia Goggia resta prima in classifica di superG, ma è tutto riaperto: distacco e gare mancanti
Mancano tre superG femminili al termine della stagione della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: dopo la prima delle due gare consecutive di Soldeu (Andorra) resta in testa alla classifica di specialità l’azzurra Sofia Goggia, che svetta con 320 punti.
A 20 punti dall’azzurra si porta la neozelandese Alice Robinson, seconda a quota 300, mentre si porta in terza posizione la tedesca Emma Aicher, vincitrice odierna, che sale a quota 224, a 96 punti dalla testa. Con 300 punti ancora in palio la matematica non dà ancora verdetti, ma la lotta appare ristretta a queste tre atlete.
Gli scenari saranno ancor più chiari domani, dopo la seconda gara a Soldeu, mentre le ultime gare della stagione si disputeranno in Val di Fassa (Italia) domenica 8 marzo, e nel corso delle Finali di Lillehammer (Norvegia), domenica 22 marzo, dove però andranno a punti soltanto in quindici.
CLASSIFICA SUPERG COPPA DEL MONDO 2025-2026
- GOGGIA Sofia ITA 320
- ROBINSON Alice NZL 300
- AICHER Emma GER 224
- VONN Lindsey USA 190
- MIRADOLI Romane FRA 181
- LEDECKA Ester CZE 180
- BLANC Malorie SUI 177
- HUETTER Cornelia AUT 149
- LIE Kajsa Vickhoff NOR 149
- WEIDLE-WINKELMANN Kira GER 147
CALENDARIO SUPER-G
1 marzo 10.15 Soldeu (Andorra): superG femminile
8 marzo 10.45 Val di Fassa (Italia): superG femminile
22 marzo 10.45 Lillehammer (Norvegia): superG femminile