Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Coppa del MondoSci AlpinoSport Invernali

Sofia Goggia resta prima in classifica di superG, ma è tutto riaperto: distacco e gare mancanti

Pubblicato

5 secondi fa

il

Per approfondire:
Sofia Goggia
Sofia Goggia / LaPresse

Mancano tre superG femminili al termine della stagione della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: dopo la prima delle due gare consecutive di Soldeu (Andorra) resta in testa alla classifica di specialità l’azzurra Sofia Goggia, che svetta con 320 punti.

A 20 punti dall’azzurra si porta la neozelandese Alice Robinson, seconda a quota 300, mentre si porta in terza posizione la tedesca Emma Aicher, vincitrice odierna, che sale a quota 224, a 96 punti dalla testa. Con 300 punti ancora in palio la matematica non dà ancora verdetti, ma la lotta appare ristretta a queste tre atlete.

Gli scenari saranno ancor più chiari domani, dopo la seconda gara a Soldeu, mentre le ultime gare della stagione si disputeranno in Val di Fassa (Italia) domenica 8 marzo, e nel corso delle Finali di Lillehammer (Norvegia), domenica 22 marzo, dove però andranno a punti soltanto in quindici.

CLASSIFICA SUPERG COPPA DEL MONDO 2025-2026

  1. GOGGIA Sofia ITA 320
  2. ROBINSON Alice NZL 300
  3. AICHER Emma GER 224
  4. VONN Lindsey USA 190
  5. MIRADOLI Romane FRA 181
  6. LEDECKA Ester CZE 180
  7. BLANC Malorie SUI 177
  8. HUETTER Cornelia AUT 149
  9. LIE Kajsa Vickhoff NOR 149
  10. WEIDLE-WINKELMANN Kira GER 147

CALENDARIO SUPER-G

1 marzo 10.15 Soldeu (Andorra): superG femminile
8 marzo 10.45 Val di Fassa (Italia): superG femminile
22 marzo 10.45 Lillehammer (Norvegia): superG femminile

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità