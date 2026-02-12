Omar Visintin: “Un brutto errore in partenza mi è costato la gara, mai trovato il feeling con la pista”

I sogni di medaglia di Omar Visintin, in queste Olimpiadi, finiscono agli ottavi di finale. Lo snowboard cross azzurro perde una delle sue carte maggiori proprio all’inizio del cammino che porta verso il podio. E, per il diretto interessato, c’è un’analisi particolarmente lucida considerate tutte le situazioni.

Così Visintin ai microfoni Rai su queste Olimpiadi: “Non sono andate come volevo, un brutto errore in partenza mi è costato la gara da subito. Ho provato a mettermi in scia, ma gli altri erano ormai già andati. Gara difficile per me, periodo difficile anche in allenamento. Non era la mia pista, ci ho creduto fino in fondo“.

Il problema della spalla chiaramente emerge come argomento: “Anche quello fa parte del gioco e del feeling mai veramente trovato con questa pista. Avevo dei giorni buoni, ma anche dei giorni no. Non posso però dare colpe alla spalla. I medici e i fisioterapisti hanno fatto un ottimo lavoro e mi hanno messo in condizione di fare il mio lavoro al meglio“.

Un lato positivo della giornata odierna, però, a Visintin rimane eccome: “Peccato, c’erano la mia famiglia e i miei amici, questo mi dispiace. La cosa più bella per me oggi è che loro sono qua e condividono questo mio percorso“.