Olimpiadi Milano Cortina 2026: tutti i quarti e quinti posti dell’Italia

L’Italia ha conquistato ben 30 medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ma tanti altri azzurri hanno sfiorato il podio olimpico: tra quarti e quinti posti sono 20 nel complesso le occasioni mancate di un soffio per rimpinguare il medagliere.

Come già accaduto per le Olimpiadi e per le Paralimpiadi di Parigi 2024, il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, riceverà al Quirinale, assieme ai medagliati, anche gli atleti classificati al quarto posto, che al momento in casa Italia sono 9.

Altri 11 invece, sono stati gli azzurri che si sono classificati quinti: se tutti fossero riusciti a salire sul podio, allora l’Italia avrebbe potuto raggiungere la cifra stratosferica di 50 medaglie (va però detto che in alcune gare in cui ci sono stati quarti o quinti posti, l’Italia ha colto delle medaglie con altri atleti).

TUTTI I QUARTI POSTI DELL’ITALIA

Verena Hofer (singolo femminile slittino)

Davide Ghiotto (5000 maschili speed skating)

Elisa Caffont (PGS femminile snowboard)

Charlene Guignard/Marco Fabbri (danza sul ghiaccio pattinaggio artistico)

Lara Della Mea (gigante femminile sci alpino)

Serena Pergher (500 femminili speed skating)

Aaron Kostner/Samuel Costa (team sprint combinata nordica)

Francesca Lollobrigida (mass start speed skating)

Arianna Fontana (1000 femminili short track)

TUTTI I QUINTI POSTI DELL’ITALIA

Lisa Vittozzi (sprint femminile biathlon)

Arianna Fontana (1500 femminili short track)

Dorothea Wierer (2 volte, individuale e mass start femminili biathlon)

Ian Matteoli (big air maschile snowboard)

Sandra Robatscher (singolo femminile slittino)

Dominik Paris/Tommaso Sala (combinata maschile a squadre sci alpino)

Amedeo Bagnis (individuale maschile skeleton)

Giulia Murada (sprint femminile sci alpinismo)

Daniele Di Stefano (1500 maschili speed skating)

Alba De Silvestro/Michele Boscacci (staffetta mista sci alpinismo)