Olimpiadi Milano Cortina 2026: il programma di domani (4 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare

Domani, mercoledì 4 febbraio, si alzerà ufficialmente il sipario sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: le prime gare riguarderanno il round robin del doppio misto di curling, ma si terranno anche le prove cronometrate ufficiali di sci alpino e slittino.

La giornata si aprirà alle ore 11.30 con la prima prova cronometrata della discesa maschile di sci alpino, poi occorrerà attendere le ore 19.05, quando per la prima sessione del round robin del doppio misto di curling andranno in scena ben quattro match.

A scendere sul ghiaccio saranno Svezia-Corea del Sud, Gran Bretagna-Norvegia, Canada-Cechia ed Estonia-Svizzera, infine a chiudere il programma di giornata sarà, a partire dalle ore 19.30, lo slittino, con le prime due prove cronometrate del singolo maschile.

Per le gare di domani delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Eurosport1 e DAZN per sci alpino e Gran Bretagna-Norvegia di curling, e Discovery Plus ed HBO Max per sci alpino e curling, infine la Diretta Live testuale per sci alpino e slittino sarà a cura di OA Sport.

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026 DOMANI

Mercoledì 4 febbraio

11.30 SCI ALPINO Discesa maschile, prima prova cronometrata

19.05 CURLING Doppio misto, sessione 1: Svezia-Corea del Sud, Gran Bretagna-Norvegia, Canada-Cechia, Estonia-Svizzera

19.30 SLITTINO Singolo maschile, prima prova cronometrata

A seguire SLITTINO Singolo maschile, seconda prova cronometrata

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport1 e DAZN per sci alpino e Gran Bretagna-Norvegia di curling, Discovery Plus ed HBO Max per sci alpino e curling.

Diretta Live testuale: per sci alpino e slittino OA Sport.