Quando gioca l’Italia nell’hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi 2026? Orari, calendario partite, tv

L’Italia dell’hockey ghiaccio femminile è pronta a scendere in campo nel torneo olimpico di Milano Cortina 2026, con un calendario fittissimo nel Girone B della rassegna a Cinque Cerchi che metterà in palio oro, argento e bronzo al Pala Santa Giulia della città meneghina.

Le ragazze allenate da Eric Bouchard avranno sicuramente 4 partite in agenda. Si parte il 5 febbraio, alle 14.40, con Italia-Francia per poi proseguire, nella pool, con: Svezia-Italia, sabato 7 febbraio alle ore 14.40, Giappone-Italia, lunedì 9 febbraio alle 12.10, e infine Italia-Germania, martedì 10 febbraio alle 16.40. Successivamente il calendario, in caso di passaggio del turno, proporrebbe: i quarti di finale fra il 13 e il 14 febbraio, le semifinali il 16 e le finali per le medaglie il 19 febbraio.

Tutte le gare dell’Italia nel torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 saranno visibili in diretta tv in chiaro su Rai 2 o Rai Sport e in streaming su Raiplay o Discovery Plus e HBO Max per gli abbonati. OA Sport che vi fornirà la Diretta LIVE scritta delle gare delle azzurre.

CALENDARIO ITALIA HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE OLIMPIADI 2026

Giovedì 5 febbraio

Ore 14.40 Italia-Francia (Gruppo B)

Sabato 7 febbraio

Ore 14.40 Svezia-Italia (Gruppo B)



Lunedì 9 febbraio

Ore 12.10 Giappone-Italia (Gruppo B)



Martedì 10 febbraio

Ore 16.40 Italia-Germania (Gruppo B)

Eventuali quarti di finale venerdì 13 febbraio

Ore 16.40 Quarto di finale 1 (A1-B3, A2-B2, A3-B1, A4-A5)

Ore 21.10 Quarto di finale 2 (A1-B3, A2-B2, A3-B1, A4-A5)

Eventuali quarti di finale sabato 14 febbraio

Ore 16.40 Quarto di finale 3 (A1-B3, A2-B2, A3-B1, A4-A5)

Ore 21.10 Quarto di finale 4 (A1-B3, A2-B2, A3-B1, A4-A5)



Eventuali semifinali lunedì 16 febbraio

Ore 16.40 Semifinale 1

Ore 21.10 Semifinale 2



eventuali finali giovedì 19 febbraio

Ore 14.40 Finale per la medaglia di bronzo (3-4° posto)

Ore 19.10 Finale per la medaglia d’oro (Finali)

PROGRAMMA ITALIA HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE OLIMPIADI 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 e RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, Rai Play Sport 1-3, gratis; Eurosport 1-2, Discovery+, DAZN, HBO Max per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport