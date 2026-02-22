Nadia Battocletti principessa del cross, sesto tricolore di fila. Zoghlami campione italiano

Nadia Battocletti ha dominato i Campionati Italiani di cross, tenendo il ritmo blando nelle fasi iniziali della gara andata in scena nello splendido scenario di Selinunte (in provincia di Trapani), è stata accompagnata da Elvanie Nimbona e Nicole Reina per sei chilometri, poi ha attaccato all’ultimo giro e si è involata verso una vittoria data per scontata alla vigilia.

La fuoriclasse trentina, che giovedì sera ha firmato il nuovo record italiano dei 3000 metri indoor in quel di Lievin, ha coperto gli otto chilometri del tracciato con il tempo di 27:31, mettendo le mani sul sesto tricolore consecutivo nelle corse campestri. La Campionessa d’Europa di specialità, nonché argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri, si è lasciata alle spalle Nimbona (27:59) e Reina (28:21).

La gara maschile è stata vinta da Osama Zoghlami, che ha completato i dieci chilometri con il tempo di 30:49 e ha così conquistato il tricolore di specialità a sette anni di distanza dalla sua unica affermazione nel corto (la disciplina oggi vinta dal gemello Ala, al quinto trionfo in carriera).

Sigillo in casa per il siciliano, che nell’ultimo giro ha distanziato Konjoneh Maggi (31:01) e Marco Fontana Granotto (31:19). Tra gli juniores hanno fatto festa Vittore Borromini e Mimosa Miari Fulcis, tra gli allievi hanno prevalso Federico Giardiello e Yasmine Lazouzi, le corone under 23 sono state conquistate da Lucia Arnoldo e Abrham Asado.