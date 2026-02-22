Yeman Crippa demolisce il record italiano di mezza maratona! Secondo europeo di sempre, che tempo a Napoli

Yeman Crippa ha demolito il già suo record italiano di mezza maratona, rendendosi protagonista di una prestazione encomiabile lungo le vie di Napoli e completando i 21,097 km del tracciato partenopeo con il tempo di 59:01. Il Campione d’Europa di specialità ha abbassato di ben venticinque secondi il primato che aveva siglato quattro anni fa sempre nel capoluogo campano (59:26 nel 2022).

Dopo essersi ritirato nella Maratona dei Mondiali (dove Iliass Aouani conquistò una bella medaglia di bronzo) e non essere andato oltre il 38mo a Valencia nel mese di dicembre, il primo azzurro a scendere sotto l’ora nella mezza aveva aperto la nuova annata agonistica con la vittoria al Cross di Alà dei Sardi e oggi ha fornito una prova di notevole efficienza tecnica, atletica e agonistica.

Il 29enne trentino ha vinto la Coelmo Napoli City Half Marathon davanti ai keniani Andre Kiptoo (59:27) e Owen Korir Kapkama (59:42), issandosi al sesto posto delle liste mondiali stagionali e diventando il secondo europeo di sempre: il record continentale di mezza maratona è il 58:41 che lo svedese Andreas Almgren siglò lo scorso 26 ottobre a Valencia.

Eccellente segnale di efficienza da parte di Yeman Crippa in avvio di una stagione che culminerà con gli Europei a Birmingham nel mese di agosto. Per la cronaca, la mezza di Napoli al femminile porta la firma della keniana Lucy Nthenya Ndambuki, impostasi in 1h08:48 davanti alla connazionale Nelly Jeptoo (1h09:26) e alla finlandese Susanna Saapunki (1h10:35).