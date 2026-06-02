Nadia Battocletti torna in gara dopo l’influenza: test di spessore sui 5000 al Golden Gala

Nadia Battocletti è sicuramente una delle stelle azzurre più attese ai nastri di partenza del Golden Gala 2026, valevole come quarto appuntamento stagionale della Diamond League e unica tappa italiana del massimo circuito itinerante. Nella serata di giovedì 4 giugno la fuoriclasse trentina proverà a recitare un ruolo da protagonista sotto i riflettori dello stadio Olimpico di Roma, mettendosi alla prova sulla distanza dei 5000 metri contro avversarie di prima fascia internazionale.

La regina incontrastata del mezzofondo europeo tornerà in gara a quasi un mese di distanza dall’ultima apparizione ufficiale, che risale allo scorso 9 maggio quando corse i 1500 a Firenze in 4:03.75 nella prima gara della sua stagione outdoor su pista. Successivamente Battocletti ha dovuto rinunciare alla Coppa Europa dei 10.000 metri a La Spezia (23 maggio) e al 1500 di Rabat (31 maggio) in seguito ad una brutta influenza, mettendo però sempre nel mirino il Golden Gala.

Grande curiosità dunque per capire quali saranno le condizioni di Nadia, sulla carta non al 100% della forma dopo questo malanno, ma con il suo talento e la sua forza mentale ci ha già dimostrato in passato che tutto è possibile. La 26enne nativa di Cles vanta come personale sui 5000 il 14:23.15 siglato un anno fa proprio a Roma, quando arrivò terza dietro solamente alla fenomenale keniana Beatrice Chebet e all’etiope Freweyni Hailu.

Battocletti ritroverà Hailu ed un folto gruppo di africane che renderanno particolarmente selettiva la gara capitolina, costringendo la nostra portacolori a tenere alto il ritmo per poi far valere la sua devastante progressione finale in caso di arrivo in volata. Le altre top runner più quotate sono le etiopi Likina Amebaw, Marta Alemayo, Aleshgn Baweke, Fantaye Belayneh, Medina Eisa, Senayet Getachew e Hirut Meshesha, ma anche le keniane Caroline Nyaga e Margaret Akidor.