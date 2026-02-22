Yeman Crippa: “Raggiunto un sogno, peccato che sia mancato un secondo. Quando si insiste…”

Domenica indimenticabile per Yeman Crippa, che ha firmato il nuovo record italiano di mezza maratona: il Campione d’Europa di specialità ha abbassato di ben venticinque secondi il vecchio primato nazionale che egli stesso aveva siglato quattro anni fa, correndo in 59:01 a Napoli e diventando il secondo europeo di sempre sui 21,097 chilometri. Dopo gli amari ritiri alla Maratona di Londra e alla maratona dei Mondiali, il trentino è riuscito a rialzare la testa e ha incominciato la stagione nel miglior modo possibile.

Yeman Crippa ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Sono davvero tanto felice perché ho raggiunto uno dei miei sogni, il nuovo record italiano. Sono arrivato preparato in tante gare, ma ci devono essere le condizioni giuste e qui è successo. Quando si continua a insistere, a non mollare mai, prima o poi i risultati arrivano. Napoli è una gara veloce, si deve trovare la giornata in cui non c’è troppo vento sul lungomare, stavolta è andata bene“.

L’azzurro ha poi proseguito nella propria analisi: “Sono rimasto incollato al pacer fino al decimo chilometro, tranquillo e rilassato, poi ho preso la situazione in mano e mi sono messo davanti. Ho iniziato a spingere, all’uscita dalla galleria ho visto che il crono era intorno ai 59 minuti, peccato che sia mancato un secondo ma ci potrò riprovare il prossimo anno. Dopo un 2025 da dimenticare, si comincia bene la nuova stagione: è solo l’inizio e devo rimanere con i piedi per terra. È solo una parte del percorso, uno dei tanti obiettivi”.