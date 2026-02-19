Nadia Battocletti prende a schiaffi il record italiano dei 3000, abbattuto di 4 secondi. Record europeo sfiorato

Nadia Battocletti ha demolito il suo record italiano dei 3000 metri, correndo in 8:26.44 al Meeting di Lievin, penultima tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica in sala). La fuoriclasse trentina ha abbassato di addirittura quattro secondi il primato che aveva siglato proprio nella località francese lo scorso anno, quando tagliò il traguardo in 8:30.82 in una parentesi al coperto che si era concessa.

L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri si è resa protagonista di una prestazione convincente dopo aver eguagliato il record nazionale dei 1500 metri (4:03.59) un paio di settimane fa a Madrid e ha conseguito il minimo per i Mondiali Indoor, che si disputeranno a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. Sempre più padrona del mezzofondo italiano e uno dei volti simbolo di livello internazionale, fermandosi a tre centesimi dal record europeo di Laura Muir.

Ritmi già sostenuti nei primi due chilometri, poi l’etiope Freweyni Hailu ha attaccato in maniera convinta ed è riuscita a fare il vuoto, involandosi verso la vittoria con il convincente tempo di 8:24.59 (migliore prestazione mondiale stagionale). La Campionessa d’Europa di Cross, che domenica sarà impegnata a Selinunte per i Campionati Italiani di corsa campestre, è rimasta con l’altra etiope Aleshign Baweke, venendo poi battuta in volata (8:26.29 per l’africana).