Nadia Battocletti e Leonardo Fabbri le stelle azzurre a Lievin. C’è anche Simonelli nei 60hs

Saranno sette gli italiani in gara domani a Liévin nella penultima tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. Il massimo circuito internazionale al coperto si trasferisce in Francia per un meeting che promette grande spettacolo, quando manca poco più di un mese all’appuntamento dei Campionati Mondiali in sala di Torun che si terranno dal 20 al 22 marzo.

Riflettori puntati nel getto del peso sul leader mondiale stagionale Leonardo Fabbri, di rientro dal training camp in Sudafrica e pronto ad affrontare alcuni degli avversari (tra cui gli statunitensi Roger Steen e Josh Awotunde, il giamaicano Rajindra Campbell ed il nigeriano Chukwuebuka Enekwechi) che ritroverà in Polonia nella rassegna iridata indoor dopo l’ottimo 22.50 realizzato a Stellenbosch.

Passando al capitolo del mezzofondo, c’è tanta attesa per vedere in azione Nadia Battocletti nei 3000 metri (distanza che correrà anche tra un mese ai Mondiali) dopo aver eguagliato il record nazionale dei 1500 indoor a Madrid con 4:03.59 lo scorso 6 febbraio alla prima uscita stagionale su pista. La fuoriclasse trentina mette nel mirino adesso il suo primato italiano dei 3000, firmato un anno fa proprio a Liévin in 8:30.82. Battocletti se la vedrà con le etiopi Hirut Meshesha e Freweyni Hailu, ma risulta iscritta anche l’altra azzurra Ludovica Cavalli al rientro in gara dopo la botta alla caviglia sinistra rimediata a Metz.

Italia che verrà rappresentata inoltre dall’argento mondiale 2024 dei 60 ostacoli Lorenzo Simonelli, chiamato ad una conferma ad alti livelli dopo il 7.50 di Madrid in un contesto estremamente competitivo che vedrà la partecipazione degli americani Daniel Roberts e Johnny Brackins, dello spagnolo Enrique Llopis e dei padroni di casa francesi Just Kwaou-Mathey e Wilhem Belocian. Gli altri atleti azzurri attesi a Liévin sono Marta Zenoni nei 2000 metri, Gaia Sabbatini e Federico Riva (reduce dal record italiano di 3:33.94 nel debutto stagionale a Karlsruhe) nei 1500.