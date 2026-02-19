Leonardo Fabbri batte Kovacs e Steen! Vittoria di forza nel World Tour, spallata concreta

Leonardo Fabbri ha vinto la gara di getto del peso che ha animato la prima parte del Meeting di Levin, penultima tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica in coperta). Il toscano è rientrato in Europa dopo la superlativa spallata di sabato scorsa a Stellenbosch, dove spedì l’attrezzo a 22.50 metri (miglior prestazione mondiale stagionale), e ha saputo imporsi in una prova di assoluto spessore tecnico, contro alcuni dei migliori avversari in circolazione a livello globale.

Il bronzo mondiale all’aperto ha fatto la differenza con una solida spallata da 21.82 metri piazzata in chiusura di serata, dopo aver toccato 21.63 alla seconda prova e aver raggiunto 21.17 al quarto tentativo (per il resto un’apertura da 20.37 e due nulli). Il Campione d’Europa si è lasciato alle spalle gli statunitensi Joe Kovacs (21.40 per l’argento olimpico e detentore della Diamond League) e Roger Steen (21.38 per l’argento iridato), più attardati il nigeriano Chukwuebuka Enekwechi (21.06) e il giamaicano Rajindra Campbell (20.97), solo sesto l’altro americano Josh Awotunde (20.85).

Leonardo Fabbri ha mostrato i muscoli in maniera convincente e si lancia con convinzione verso i Mondiali Indoor, che si disputeranno a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. Prossimi impegni per l’allievo di Paolo Dal Soglio? Il 28enne tornerà in pedana a Torun il 22 febbraio (ultima tappa del World Indoor Tour), poi si cimenterà anche a Nehvizdy (Cechia) il 25 febbraio e onorerà l’impegno con i Campionati Italiani Assoluti indoor il 27 febbraio al PalaCasali di Ancona.