Monobob, anche nella sesta prova valanga di defezioni. Miglior tempo per Hasler, sale Andreutti

Melanie Hasler ha chiuso al comando la sesta ed ultima prova della gara di monobob femminile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello ampezzano, intitolato ad Eugenio Monti, anche in questo allenamento abbiamo visto parecchie defezioni. Molte protagoniste hanno preferito risparmiare le proprie energie in vista della gara che assegnerà le medaglie.

Tra queste Lisa Buckwitz, che aveva chiuso in vetta la quinta prova, quindi Laura Nolte, Bree Walker, Kaillie Humphries, Katrin Beierl, Melanie Hasler, Melissa Lotholz, Cynthia Appiah, Margot Boch, Kim Kalicki, Adele Nicoll e la nostra Simona De Silvestro.

Al netto di tutto questo al comando della classifica dell’ultima prova troviamo la svizzera Melanie Hasler con il tempo di 1:00.18 e 12 centesimi di vantaggio sulla connazionale Debora Annen. Terza posizione per la giamaicana Mica Moore a 21, mentre è quarta la rappresentate di Taipei, Sin-Rong Lin, a 26. Quinta posizione per la statunitense Kaysha Love a 37 centesimi a pari merito con la cinese Qing Ying, settima per la nostra Giada Andreutti a braccetto con la belga Kelly van Petegem a 47, nona per la danese Maja Voigt a 54, decima per la cinese Mingming Huai a 62.

Come proseguirà ora il programma della gara di monobob? Dalla giornata di domani, domenica 15 febbraio, sarà la volta della gara vera e propria che assegnerà le medaglie. Si inizierà alle ore 10.00 con la prima manche, quindi alle ore 11.50 sarà la volta della seconda manche. Lunedì 16 febbraio, infine, alle ore 19.00 andrà in scena la terza manche, quindi alle ore 21.06 scatterà la quarta e decisiva.