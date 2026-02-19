Medagliere sci alpino Olimpiadi 2026: Italia seconda, record di medaglie eguagliato in una edizione

L’Italia ha concluso al secondo posto nel medagliere di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, salendo sul podio in cinque occasioni ed eguagliando così il bottino da record di Albertville 1992: in Francia si festeggiarono 3 ori (Deborah Compagnoni in superG, Alberto Tomba in gigante, Josep Polig in combinata) e due argenti (Tomba in slalom e Gianfranco Martin in combinata), mentre nell’edizione di casa sono stati conquistati due ori, un argento e due bronzi.

Federica Brignone si è meritata lo status di donna copertina, trionfando in superG e in gigante sulla pista Olympia delle Tofane, dieci mesi dopo il terribile infortunio che avrebbe potuto porre fine alla sua carriera. Ad affiancare la doppietta da brividi della fuoriclasse valdostana ci hanno pensato Giovanni Franzoni (argento in discesa libera, poche settimane dopo essere esploso tra i grandi con i sigilli di Wengen e Kitzbuehel), Sofia Goggia e Dominik Paris (entrambi bronzo in discesa libera).

Meglio dell’Italia ha fatto soltanto la scatenata Svizzera, capace di portare a casa 4 ori, 3 argenti, 2 bronzi (nove allori complessivi): a fare la voce grossa ci ha pensato un superlativo Franjo Von Allmen, dominatore di discesa libera e di superG, oltre che contribuente dalla stoccata nella neonata combinata a squadre. Gli USA hanno chiuso alle spalle dell’Italia per un solo bronzo in meno (2-1-1), gioendo per le affermazioni di Breezy Johnson (discesa libera) e Mikaela Shiffrin (slalom).

Il Brasile non aveva mai conquistato nemmeno una medaglia alle Olimpiadi Invernali considerando tutti gli sport, questa volta è arrivata addirittura la vittoria per merito di Lucas Pinheiro Braathen in slalom. L’Austria si è dovuta consolare con il titolo nella combinata a squadre, c’è stata poca gloria per la Norvegia (0-1-1) e per la Francia (solo l’argento di Romane Miradoli in superG). Di seguito il medagliere dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali 2026.

MEDAGLIERE SCI ALPINO OLIMPIADI 2026