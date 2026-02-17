Federica Brignone ancora fuori dal primo sottogruppo di gigante nella WCSL! Non basta l’oro olimpico

Federica Brignone ha conquistato la medaglia d’oro nel gigante delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 scendendo con il pettorale numero 14. Una partenza “ritardata” a causa dello scivolamento nel secondo gruppo di merito della WCSL List, la graduatoria che contribuisce a determinare le startlist: viste le molteplici assenze in stagione, la fuoriclasse valdostana erano uscita dalle migliori sette e dunque poteva pescare un numero tra 8 e 15 per la prova tra le porte larghe.

Il regolamento prevede che le prime sette classificate beneficino di un pettorale tra 1 e 7 (estratto a sorte), mentre quelle tra l’ottavo e il quindicesimo posto vengono sorteggiate tra 8 e 15. Il trionfo conseguito sull’Olympia delle Tofane non ha permesso alla 35enne di rientrare nel primo sottogruppo: a Federica Brignone non è bastata l’apoteosi a cinque cerchi per meritarsi la scalata al piano superiore, dunque per la prossima gara non avrà diritto ai migliori pettorali.

In questa stagione può sommare soltanto i 40 punti della sesta piazza di Kronplatz e i 100 del sigillo olimpico, per un totale di 264 punti (considerando anche i pregressi) a referto che valgono la nona piazza nella WCSL List. Il distacco dalla settima posizione occupata dalla norvegese Thea Louise Stjernesund è di oltre cento lunghezze (la scandinava si è issata a quota 382 con l’argento), appena tre punti avanti troviamo la canadese Valerie Grenier (264).

Al comando svetta l’austriaca Julia Scheib (652 punti, ben quattro vittorie stagionali in Coppa del Mondo) davanti alla svedese Sara Hector (598 per l’altro argento di cortina) e la svizzera Camille Rast (542). Lara Della Mea si conferma nel secondo sottogruppo: è dodicesima dopo il quarto posto alle Olimpiadi, ad appena cinque centesimi dalla medaglia d’argento. Sofia Goggia rimane invece fuori dalla top-15 ed è 17ma e dunque per il prossimo evento partirà a ridosso delle migliori 15 (salvo forfait altrui).

La WCSL List di gigante verrà impiegata nuovamente in occasione della prova tra le porte larghe prevista il 14 marzo ad Are (Svezia): sarà l’ultima gara stagionale della specialità in Coppa del Mondo prima delle Finali di Lillehammer, che andranno in scena nella località norvegese dal 21 al 25 marzo.

WCSL LIST GIGANTE DOPO LE OLIMPIADI

1. Julia Scheib (Austria) 652

2. Sara Hector (Svezia) 598

3. Camille Rast (Svizzera) 542

4. Alice Robinson (Nuova Zelanda) 453

5. Paula Moltzan (USA) 391

6. Mikaela Shiffrin (USA) 386

7. Thea Louise Stjernesund (Norvegia) 382

8. Valerie Grenier (Canada) 267

9. Federica Brignone (Italia) 264

10.Zrinka Ljutic (Croazia) 263

12. Lara Della Mea (Italia) 243

17. Sofia Goggia (Italia) 173