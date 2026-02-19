Olimpiadi finite per lo sci alpino con grande anticipo: il motivo dei giorni buchi e il calendario delle prossime gare

Il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si è concluso mercoledì 18 febbraio con la disputa dello slalom femminile, ben quattro giorni prima rispetto alla chiusura dei Giochi, previsti domenica 22 febbraio. Perché quella che è considerata la disciplina regina della rassegna a cinque cerchi non ci ha tenuto compagnia fino alla naturale conclusione dell’evento? Perché ci sono così tanti giorni di buco nel calendario?

Gli organizzatori hanno preferito tenere un cuscinetto in modo che, in caso di maltempo e di cancellazione di alcune gare, ci fossero tempi e modi per poterle recuperare prima che calasse il sipario. Per fortuna le condizioni sono state splendide e dunque, non è stato necessario ricorrere a questi giorni di riserva, ma le eccellenti condizioni meteo che ci hanno tenuto compagnia per due settimane lasceranno un po’ orfani di gare gli appassionati di sci alpino.

Quando tornerà lo sci alpino? Quando si disputeranno le prossime gare? L’attesa è tutta per la Coppa del Mondo, che ripartirà nel weekend del 27 febbraio-1° marzo: le donne saranno impegnate a Soldeu (Andorra) con due superG (uno è il recupero di quello cancellato a Zauchensee) e una discesa libera, mentre gli uomini daranno spettacolo a Garmisch Partenkirchen (Germania) con una discesa libera e un superG. Di seguito il calendario dettagliato dei prossimi eventi del massimo circuito internazionale itinerante.

CALENDARIO PROSSIME GARE SCI ALPINO (COPPA DEL MONDO)

Venerdì 27 febbraio

Ore 11.00 Discesa libera femminile a Soldeu

Sabato 28 febbraio

Ore 10.15 SuperG femminile a Soldeu (recupero di quello cancellato a Zauchensee)

Ore 11.45 Discesa libera maschile a Garmisch

Domenica 1° marzo

Ore 10.15 SuperG femminile a Soldeu

Ore 11.45 SuperG maschile a Garmisch