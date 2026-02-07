A che ora lo speed skating domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 8 febbraio, italiani in gara, streaming

Saranno ancora le lunghe distanze ad assegnare le medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per quel che concerne il programma di gare dello speed skating: domani, domenica 8 febbraio, sarà messo in palio il titolo dei 5000 metri maschili.

L’Italia schiererà al via il contingente massimo di tre atleti: l’attesa è tutta per Davide Ghiotto, che lotterà per il podio, mentre rientrano tra gli outsider certamente Michele Malfatti e Riccardo Lorello. I principali avversari degli azzurri saranno il ceco Metoděj Jílek, il transalpino Timothy Loubineaud, il norvegese Sander Eitrem e lo statunitense Casey Dawson.

Per la gara di domani dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2 (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, e dalle 17.00 anche su Eurosport1 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

A CHE ORA LO SPEED SKATING DOMANI ALLE OLIMPIADI

Domenica 8 febbraio

PROGRAMMA SPEED SKATING: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA SPEED SKATING DOMANI ALLE OLIMPIADI

Davide Ghiotto

Michele Malfatti

Riccardo Lorello