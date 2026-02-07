Milano Cortina 2026OlimpiadiSlitteSlittinoSport in tvSport Invernali
A che ora lo slittino domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 8 febbraio, azzurri in gara, streaming
Si assegnano le prime medaglie per lo slittino su pista artificiale alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Domani infatti vanno in scena la terza e la quarta manche per il singolo maschile, con dunque la conclusione dell’evento.
Sul budello Eugenio Monti di Cortina ci si aspetta tantissimo anche dai colori azzurri, con Dominik Fischnaller e Leon Felderer che si trovano a loro agio con la pista di casa e sono pronti a cercare il colpaccio. Presente anche Alex Gufler.
I rivali non mancano: gli austriaci Jonas Mueller e Wolfgang Kindl fanno paura, come visto nelle prove, ma occhio anche ai tedeschi Felix Loch e Max Langenhan.
Come seguire gli eventi in tv? Le gare di slittino valevoli per i Giochi Olimpici di Milano Cortina si potranno seguire live ed in diretta su Rai2 e RaiSport HD (227 di Sky e 58 del digitale terrestre) in base alla programmazione. In streaming si potranno seguire su Raiplay, Raiplay Sport, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche.
A CHE ORA LO SLITTINO DOMANI ALLE OLIMPIADI
Domenica 8 febbraio
Ore 17.00 seconda manche singolo uomini – Diretta tv su Rai2
Ore 18.34 quarta manche singolo uomini – Diretta tv su Rai2
PROGRAMMA SLITTINO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai2 per il singolo maschile
Diretta streaming: Raiplay, Raiplay Sport, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati
Diretta testuale: OA Sport
QUALI SARANNO GLI ITALIANI IN GARA?
Al via della gara di singolo maschile vedremo Dominik Fischnaller, Leon Felderer e Alex Gufler.