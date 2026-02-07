Milano Cortina 2026OlimpiadiSport in tvSport Invernali
Olimpiadi Milano Cortina 2026: il programma di domani (8 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare
Domani, domenica 8 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno otto i titoli in palio, ovvero quelli della discesa libera femminile di sci alpino, dello skiathlon maschile di sci di fondo, dei 5000 metri maschili di speed skating, del PGS, maschile e femminile, di snowboard, della staffetta mista di biathlon, del singolo maschile dello slittino e del team event di pattinaggio.
Proseguiranno, inoltre, il round robin del doppio misto di curling, la fase a gironi del torneo di hockey su ghiaccio femminile, gli allenamenti dal trampolino piccolo del salto con gli sci, sia per gli uomini che per le donne, le prove cronometrate del singolo femminile e del doppio, maschile e femminile, di slittino, mentre per lo snowboard si terranno le qualificazioni del big air femminile.
Per le gare di domani delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.15-20.30, 21.00-23.00) e Rai Sport HD (13.00-13.30, 14.05-15.40, 20.30-21.05), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (8.50-22.45), Eurosport2 (10.00-12.05, 17.15-22.45), DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
PROGRAMMA OLIMPIADI 2026 DOMANI
Domenica 8 febbraio
08.00 SLITTINO – Singolo femminile, prove cronometrate 5-6
09.00 SNOWBOARD – PGS femminile, qualification run
09.30 SNOWBOARD – PGS maschile, qualification run
10.00 SNOWBOARD – PGS femminile, elimination run
10.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Norvegia-Cechia, Estonia-Corea del Sud
10.30 SNOWBOARD – PGS maschile, elimination run
11.30 SCI ALPINO – Discesa libera femminile
12.30 SCI DI FONDO – Skiathlon maschile
13.00 SNOWBOARD – PGS femminile, ottavi di finale
13.24 SNOWBOARD – PGS maschile, ottavi di finale
13.30 SLITTINO – Doppio maschile, prove cronometrate 1-2
13.48 SNOWBOARD – PGS femminile, quarti di finale
14.00 SNOWBOARD – PGS maschile, quarti di finale
14.05 BIATHLON – Staffetta mista
14.12 SNOWBOARD – PGS femminile, semifinali
14.19 SNOWBOARD – PGS maschile, semifinali
14.26 SNOWBOARD – PGS femminile, finale per il bronzo
14.29 SNOWBOARD – PGS femminile, finale per l’oro
14.35 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia–Cechia, USA-Estonia, Canada-Svezia, Gran Bretagna-Svizzera
14.36 SNOWBOARD – PGS maschile, finale per il bronzo
14.39 SNOWBOARD – PGS maschile, finale per l’oro
14.46 SLITTINO – Doppio femminile, prove cronometrate 1-2
16.00 SPEED SKATING – 5000 metri maschili
16.30 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, prova 3
16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Francia-Svezia
17.00 SLITTINO – Singolo maschile, terza manche
18.34 SLITTINO – Singolo maschile, quarta manche
19.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo maschile, prova 2
19.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna, USA-Svezia, Svizzera-Norvegia, Canada-Corea del Sud
19.30 SNOWBOARD – Big Air femminile, qualificazioni (prima manche)
19.30 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, free program coppie d’artistico
20.15 SNOWBOARD – Big Air femminile, qualificazioni (seconda manche)
20.45 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, free program femminile
21.00 SNOWBOARD – Big Air femminile, qualificazioni (terza manche)
21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Cechia-Finlandia
21.55 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, free program maschile
PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.15-20.30, 21.00-23.00) e Rai Sport HD (13.00-13.30, 14.05-15.40, 20.30-21.05).
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (8.50-22.45), Eurosport2 (10.00-12.05, 17.15-22.45), DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.