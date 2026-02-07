Olimpiadi Milano Cortina 2026: il programma di domani (8 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare

Domani, domenica 8 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno otto i titoli in palio, ovvero quelli della discesa libera femminile di sci alpino, dello skiathlon maschile di sci di fondo, dei 5000 metri maschili di speed skating, del PGS, maschile e femminile, di snowboard, della staffetta mista di biathlon, del singolo maschile dello slittino e del team event di pattinaggio.

Proseguiranno, inoltre, il round robin del doppio misto di curling, la fase a gironi del torneo di hockey su ghiaccio femminile, gli allenamenti dal trampolino piccolo del salto con gli sci, sia per gli uomini che per le donne, le prove cronometrate del singolo femminile e del doppio, maschile e femminile, di slittino, mentre per lo snowboard si terranno le qualificazioni del big air femminile.

Per le gare di domani delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.15-20.30, 21.00-23.00) e Rai Sport HD (13.00-13.30, 14.05-15.40, 20.30-21.05), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (8.50-22.45), Eurosport2 (10.00-12.05, 17.15-22.45), DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026 DOMANI

Domenica 8 febbraio

08.00 SLITTINO – Singolo femminile, prove cronometrate 5-6

09.00 SNOWBOARD – PGS femminile, qualification run

09.30 SNOWBOARD – PGS maschile, qualification run

10.00 SNOWBOARD – PGS femminile, elimination run

10.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Norvegia-Cechia, Estonia-Corea del Sud

10.30 SNOWBOARD – PGS maschile, elimination run

11.30 SCI ALPINO – Discesa libera femminile

12.30 SCI DI FONDO – Skiathlon maschile

13.00 SNOWBOARD – PGS femminile, ottavi di finale

13.24 SNOWBOARD – PGS maschile, ottavi di finale

13.30 SLITTINO – Doppio maschile, prove cronometrate 1-2

13.48 SNOWBOARD – PGS femminile, quarti di finale

14.00 SNOWBOARD – PGS maschile, quarti di finale

14.05 BIATHLON – Staffetta mista

14.12 SNOWBOARD – PGS femminile, semifinali

14.19 SNOWBOARD – PGS maschile, semifinali

14.26 SNOWBOARD – PGS femminile, finale per il bronzo

14.29 SNOWBOARD – PGS femminile, finale per l’oro

14.35 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia–Cechia, USA-Estonia, Canada-Svezia, Gran Bretagna-Svizzera

14.36 SNOWBOARD – PGS maschile, finale per il bronzo

14.39 SNOWBOARD – PGS maschile, finale per l’oro

14.46 SLITTINO – Doppio femminile, prove cronometrate 1-2

16.00 SPEED SKATING – 5000 metri maschili

16.30 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, prova 3

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Francia-Svezia

17.00 SLITTINO – Singolo maschile, terza manche

18.34 SLITTINO – Singolo maschile, quarta manche

19.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo maschile, prova 2

19.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna, USA-Svezia, Svizzera-Norvegia, Canada-Corea del Sud

19.30 SNOWBOARD – Big Air femminile, qualificazioni (prima manche)

19.30 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, free program coppie d’artistico

20.15 SNOWBOARD – Big Air femminile, qualificazioni (seconda manche)

20.45 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, free program femminile

21.00 SNOWBOARD – Big Air femminile, qualificazioni (terza manche)

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Cechia-Finlandia

21.55 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, free program maschile

