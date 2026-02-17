Medagliati e quarti a Olimpiadi e Paralimpiadi al Quirinale l’8 aprile. La chiamata di Sergio Mattarella

Gli atleti che avranno conquistato medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e alle successive Paralimpiadi, in programma dal 6 al 16 marzo, saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, mercoledì 8 aprile alle 16:30. Come si evince già oggi, sarà una spedizione decisamente ampia, in quanto i numeri che l’Italia sta facendo registrare già solo alle Olimpiadi sono da record.

Questo recita il comunicato pubblicato sul sito internet del CONI: “Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato al Palazzo del Quirinale i medagliati olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026 mercoledì 8 aprile alle ore 16:30. In quell’occasione verranno restituite le bandiere dagli Alfieri olimpici e paralimpici. Come già accaduto in occasione di Parigi 2024, il Capo dello Stato ha informato il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio ed il Presidente del CIP Marco Giunio De Sanctis di aver esteso l’invito anche alle atlete ed agli atleti classificatisi al quarto posto“.

Come si legge, dunque, è stato esteso l’invito anche a chi è rimasto fuori dal podio per un nonnulla. Al momento il medagliere italiano recita 8 ori, 4 argenti e 11 bronzi, mentre il conteggio dei quarti ammonta a 7. C’è ancora una finestra temporale di sei giorni per rimpinguare questo bottino, che potrebbe portare per la prima volta il conto delle medaglie a cinque cerchi a quota 30.

Per quanto riguarda le Paralimpiadi, queste proporranno 79 eventi da medaglia suddivisi tra sei sport. L’Italia, per quel che concerne la rassegna paralimpica, avrà in gara 40 atleti, di cui 35 uomini e 5 donne; portabandiera saranno, all’Arena di Verona dove si terrà la cerimonia di apertura, Chiara Mazzel e René De Silvestro, l’una già tre volte campionessa mondiale nelle discipline paralimpiche dello sci alpino, l’altro (di San Candido, lo stesso paese di nascita di Jannik Sinner) con due medaglie paralimpiche sul collo a Pechino 2022.