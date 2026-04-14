L’Italia campione in Coppa Davis e in BJK Cup dal presidente Mattarella: stabilita la data al Quirinale

Un incontro che sta diventando sempre più una ricorrenza. I successi in serie del tennis italiano, a livello individuale e di squadra (nazionale), continuano ad avere un seguito. E così è stata trovata una data per consentire a giocatori e giocatrici protagonisti dei grandi risultati a livello internazionale di rispondere all’invito del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“Il 4 maggio saremo al Quirinale dal presidente della Repubblica con le nazionali maschili e femminili di Coppa Davis e BJK Cup“, lo ha annunciato Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, durante la presentazione degli Internazionali di Roma al Parco del Foro Italico.

Un riconoscimento importante per il tennis italiano che in Davis ha portato a tre le affermazioni consecutive (2023, 2024, 2025), mentre nella competizione femminile le vittorie in serie sono state due (2024, 2025). Giova ricordare a questo proposito, che le ragazze guidate da Tathiana Garbin abbiano staccato il biglietto per le finali di Shenzhen (Cina) di quest’anno proprio nell’ultimo week end, grazie alla vittoria (3-1) contro il Giappone a Velletri.

La scelta di questa data non è casuale perché va a inserirsi nella settimana del torneo di Roma, molto atteso dagli appassionati proprio per i grandi riscontri che tennisti e tenniste hanno messo in mostra. Il riferimento è soprattutto a Jannik Sinner (n.1 del mondo), desideroso di replicare l’impresa di Adriano Panatta che 50 anni fa si impose davanti al pubblico italiano.