Mattia Furlani trova un avversario a sorpresa! Il Campione del Mondo dei 110 hs firma una gran misura nel lungo

Cordell Tinch si è reso protagonista di una portentosa prestazione nel salto in lungo al Tyson Invitational di Fayeteville (Arnkasas, USA). Sì, avete letto bene: Cordell Tinch e salto in lungo sono nella stessa frase e non si tratta di un’omonimia. Il Campione del Mondo dei 110 ostacoli (sic!) si è cimentato nella specialità e ha fatto saltare il banco con uno splendido volo a 8.29 metri, una misura che agli ultimi Mondiali sarebbe valsa il quinto posto, a quattro centimetri dal bronzo del cinese Shi Yuhao e a dieci centimetri dall’oro finito al collo del nostro Mattia Furlani.

Il 25enne statunitense, che a Tokyo si impose tra le barriere in 12.99 (ma vanta un primato di 12.87), era fermo a un personale di 8.16 metri nel salto in lungo ormai vecchio di tre anni: lo ha ritoccato in maniera importante e ora potrebbe davvero avere un futuro anche tra sabbia e pedana. Cosa deciderà di fare? Deciderà di proseguire sui 110 ostacoli o si concentrerà sulla novità? Oppure tenterà una difficile accoppiata? Questa stagione è di passaggio per gli americani, poi sarà tempo di pensare ai Mondiali 2027 e alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Per la cronaca alle sue spalle si sono piazzati il figlio d’arte Gregory Foster jr (8.19), Kelsey Daniel (8.14 e Tajay Gayle (8.13). Potrebbe essersi materializzata una nuova insidia per Mattia Furlani, che in questo avvio di stagione ha vinto tre gare con un picco di 8.39 metri a Metz, ma pochi giorni fa ha perso la miglior prestazione mondiale stagionale in favore del bulgaro Bozhidar Saraboyukov, che ha tuonato un vertiginoso 8.45 metri in occasione della tappa del World Indoor Tour a Belgrado.