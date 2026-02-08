Mattia Furlani mastodontico! Sbriciola il mondiale stagionale e stende Saraboyukov in un duello ad altissime quote

Mattia Furlani si scatena sulla pedana di Metz (Francia), vincendo la gara di salto in lungo che ha animato la tappa del World Indoor Tour (livello silver, il secondo circuito internazionale di atletica al coperto) e conquistando il terzo successo consecutivo stagionale dopo quello ottenuto un paio di settimane fa a Parigi e quello festeggiato martedì sera a Ostrava. Il Campione del Mondo si è reso protagonista di un vertiginoso duello con il bulgaro Bozhidar Saraboyukov, che lo sconfisse per un solo centimetro lo scorso anno agli Europei Indoor, e che si è deciso a quote elevatissime, tra l’altro soltanto in virtù della seconda miglior misura.

Il giovane fuoriclasse laziale è volato a 8.39 metri al quinto tentativo, ma è stato prontamente pareggiato dal grande rivale, riuscendo comunque a rimanere davanti grazie agli 8.38 metri stampati alla seconda prova dopo un nullo, contro un 8.37 dell’avversario. All’ultima prova il bulgaro si è fermato a 8.24 e così il bronzo olimpico di Parigi 2024 ha festeggiato in terra francese chiudendo con 8.23 una serie di enorme spessore tecnico (8.33 alla terza, 8.28 alla quarta e un nullo in apertura).

Mattia Furlani ha ritoccato di sei centimetri la già sua miglior prestazione mondiale stagionale timbrata a Parigi, ma oggi si è dovuto esprimere ad altissimi livelli e ha dovuto gettare il cuore oltre l’ostacolo per prevalere in un testa a testa rusticano. Il 21enne ha eguagliato il proprio personale di 8.39 con cui lo scorso 17 settembre conquistò la medaglia d’oro iridata all’aperto e ha migliorato di un paio di centimetri il proprio primato in sala (8.37 il 16 febbraio 2025 a Torun).

Sarebbe il record italiano in sala (due centimetri sopra rispetto al già suo precedente), ma ormai la distanza outdoor-indoor non esiste più quando si parla di primati e il record italiano di salto in lungo è in maniera univoca l’8.47 con cui Andrew Howe conquistò la medaglia d’argento ai Mondiali 2007.

Mattia Furlani si sta avvicinando nel miglior modo possibile ai Mondiali Indoor, che si disputeranno a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo e dove sarà chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno in Cina. Terzo posto odierno per il giamaicano Carey McLeod (7.90), che ha preceduto l’ucraino Vladyslav Mazur (7.88) e il francese Erwan Konate (7.83).