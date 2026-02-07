Mattia Furlani insegue il tris a Metz: nuovo assalto da world leader. Femke Bol debutta sugli 800

Mattia Furlani ha incominciato la stagione in maniera brillante, vincendo con smalto le due gare a cui ha preso parte e rendendosi protagoniste di misure di assoluto rilievo agonistico: prima l’affermazione a Parigi con 8.33 metri (tappa silver del World Indoor Tour) e poi la stoccata di Ostrava con 8.30 (tappa gold del circuito internazionale itinerante di atletica in sala). Il Campione del Mondo di salto in lungo tornerà in gara a cinque giorni di distanza dal sigillo piazzato in Cechia, cimentandosi sulla pedana di Metz (Francia) nella giornata di domenica 8 marzo.

Il giovane fuoriclasse laziale, che detiene la miglior prestazione mondiale stagionale, ha scelto una tappa silver del World Indoor Tour per la terza uscita di questa annata agonistica, con l’obiettivo di confermarsi ad altissimi livelli. Nella gara in programma alle ore 15.22, Mattia Furlani incrocerà il bulgaro Bozhidar Saraboyukov (il Campione d’Europa al coperto già sconfitto tra Parigi e Ostrava), il giamaicano Carey McLeod (bronzo iridato indoor due anni fa), lo spagnolo Lester Lescary e il francese Erwan Konate.

Sul fronte femminile la donna più attesa a Metz sarà la fuoriclasse olandese Femke Bol, che per la prima volta in carriera si cimenterà sugli 800 metri: la Campionessa del Mondo dei 400 ostacoli ha deciso di cambiare completamente specialità e punta subito a mettersi in bella mostra. Nella stessa gara vedremo all’opera la nostra Marta Zenoni, mentre Pietro Arese si cimenterà sui 1500 metri dopo aver siglato il record italiano sul miglio e non aver convinto sui 3000 a Ostrava, Ludovica Cavalli correrà i 3000 metri insieme a Micol Majori. Completano il quadro degli italiani in gara Elisa Molinarolo (salto con l’asta) e Ayomide Folorunso (400 metri).