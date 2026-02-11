Mattia Furlani perde il mondiale stagionale, Saraboyukov è un avversario eccezionale: che volo imperiale..

Mattia Furlani ha perso la miglior prestazione mondiale stagionale di salto in lungo, che aveva siglato domenica pomeriggio con un superbo balzo da 8.39 metri firmato a Metz. Nella località francese aveva inscenato un duello campale con il bulgaro Bozhidar Saraboyukov, anch’egli capace di spingersi a quei livelli, ma sconfitto in pedana in virtù della seconda miglior misura (8.38 contro 8.37).

Il Campione d’Europa Indoor, che lo scorso anno superò proprio il laziale per un solo centimetro nella finale continentale in sala, ha alzato ulteriormente l’asticella e ha piazzato in maniera fragorosa la world lead. Il riscontro timbrato a Belgrado (Serbia), in occasione di una tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante), è di quelli squillanti: 8.45 metri, raggiunti al penultimo tentativo e valsi il successo davanti al greco Miltiadis Tentoglou (8.27) e al giamaicano Carey McLeod (8.22).

Il 21enne è entrato nella top-50 di sempre in questa specialità, sei centimetri sopra alla miglior misura del nostro portacolori (quella di domenica scorsa e anche quella che gli ha permesso di conquistare il titolo iridato all’aperto a settembre). Ora si attende la reazione di Mattia Furlani nei prossimi appuntamenti: il cammino verso i Mondiali Indoor, in programma a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo, si è incendiata e si preannuncia un duello ad altissime quote per la conquista della medaglia d’oro, che nel 2025 finì al collo del laziale.