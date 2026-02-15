ATP Buenos Aires 2026, Francisco Cerundolo sfiderà Luciano Darderi in finale: sconfitto Etcheverry in due set

Pronostici rispettati sulla terra rossa di Buenos Aires (Argentina), prima tappa dello swing sudamericano di tennis. Nel torneo ATP 250 sul mattone tritato della capitale argentina, il titolo sarà conteso da Luciano Darderi e Francisco Cerúndolo.

L’italo-argentino ha avuto la meglio su Sebastián Báez con il punteggio di 7-6 (2) 6-1, emergendo alla distanza dopo un primo set molto combattuto. Successo in due frazioni anche per Cerúndolo (n. 19 del mondo), che si è imposto nel derby argentino contro Tomás Martín Etcheverry (n. 54 ATP) per 6-3 7-5 in 1 ora e 52 minuti. Un match in cui il top 20 ha evidenziato una superiore caratura tecnica, forte di un bagaglio di soluzioni decisamente più ampio rispetto all’avversario.

L’avvio del primo set non è semplice per Cerúndolo, costretto ad annullare una palla break ai vantaggi. Scambio dopo scambio, però, il 27enne nativo di Buenos Aires inizia a tessere la propria tela da fondo campo, ribaltando spesso l’inerzia del punto grazie alla potenza del dritto. Il break arriva nel quarto game e si rivela decisivo: l’argentino gestisce il vantaggio e chiude il parziale sul 6-3.

Nel secondo set Etcheverry prova a rimanere aggrappato all’incontro, alzando il livello difensivo e cercando di indurre all’errore il rivale. È però lui a dover fronteggiare le palle break nel nono gioco e a cedere definitivamente nell’undicesimo, quando scivola sotto 0-40. Cerúndolo coglie l’occasione, piazza lo strappo decisivo e va a servire per il match, chiudendo sul 7-5.

Le statistiche confermano il divario emerso in campo, soprattutto nei punti vinti con la prima di servizio: Cerúndolo ha ottenuto l’83% dei quindici giocati, contro il 64% di Etcheverry. Inoltre, il numero 19 del ranking si è mostrato più solido e incisivo, con 32 vincenti e 24 errori non forzati, a fronte dei 14 vincenti e 26 gratuiti del connazionale.