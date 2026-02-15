ATP Dallas 2026, derby americano in finale. Fritz sfiderà Shelton

Ci sarà una super sfida tutta americana per assegnare chi vincerà l’ATP 500 di Dallas. Ad affrontarsi, infatti, saranno Taylor Fritz e Ben Shelton, rispettivamente testa di serie numero uno e numero due del torneo, che si affronteranno per la terza volta in carriera con un bilancio di una vittoria a testa.

Per Fritz è la ventesima finale e finora il bilancio lo vede in vantaggio per 10-9 e nella passata stagione ne ha conquistate tre, con i successi a sull’erba di Stoccarda ed Eastbourne e poi la sconfitta sul cemento di Tokyo contro Alcaraz. Per Shelton, invece, è la sesta finale della carriera con tre vittorie, l’ultima il Masters 1000 di Toronto nel 2025, e due sconfitte, compresa quella dello scorso anno sul rosso a Monaco di Baviera.

Nella prima semifinale Fritz ha sconfitto il croato Marin Cilic in due set con il punteggio di 7-6 7-6. Un andamento dei due parziali decisamente simili, visto che i due tennisti non hanno mai perso il servizio nella partita, arrivando per due volte al tie-break, il primo vinto a cinque dall’americano ed il secondo a tre. Fritz non ha nemmeno mai concesso palle break all’avversario e alla fine ha chiuso dopo poco più di due ore di gioco.

Successo in rimonta, invece, per Ben Shelton. Il numero nove del mondo ha messo fine al regno a Dallas del campione uscente Denis Shapovalov. Eppure il canadese era riuscito a conquistare il primo set per 6-4, ma è arrivato il recupero dell’americano, che prima ha conquistato il secondo set anche lui per 6-4 e poi si è imposto al terzo al tie-break (7-4) dopo una battaglia di oltre due ore e mezza di gioco.