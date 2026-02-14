Tabellone ATP Rio 2026: subito derby Sonego-Berrettini, al via anche Darderi

Entrato nel calendario dal 2014 e subito ATP 500, il torneo di Rio de Janeiro vanta nel proprio albo d’oro un’importante serie di giocatori che hanno saputo lasciare il segno sulla terra rossa. Ad aprire fu Rafael Nadal, poi sono seguiti, tra gli altri, anche Dominic Thiem e Carlos Alcaraz. Nel 2015 fu finalista Fabio Fognini, nel 2020 un clamoroso Gianluca Mager al punto più alto della propria carriera.

In casa Italia arriva subito il momento di un derby, quello tra Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini. Per i due il bilancio è di 3-1 a favore del romano, con la particolarità legata al fatto che sono tre le occasioni in cui i due si sono affrontati sull’erba. Inoltre, chiunque vincerà avrà la possibilità di involarsi in una zona che è sì presidiata da Joao Fonseca, ma che dipende molto dalle condizioni della schiena del brasiliano.

Presente al via anche Luciano Darderi, che si ritroverà, da testa di serie numero 2, ad affrontare inizialmente Juan Manuel Cerundolo, il fratello del più noto Francisco (ma anche il primo dei due ad aver conquistato un torneo ATP in una tra le storie più incredibili della Gira Sudamericana nella storia). In questo caso tabellone che davvero gli offre regali di vario genere fino alla semifinale, anche se i giocatori da affrontare saranno sempre figure da rispettare sul mattone tritato.

Due i match che vedremo con un particolare occhio alla lente d’ingrandimento. Due derby argentini, peraltro, quelli tra Francisco Cerundolo e Mariano Navone e tra Tomas Martin Etcheverry e Francisco Comesaña. Il numero di italiani potrebbe aumentare qualora uno tra Francesco Passaro e Andrea Pellegrino riuscisse a superare il tabellone di qualificazione. Uno, e non due, perché in caso di reciproco successo nel match d’esordio si affronterebbero per il posto in main draw.

TABELLONE ATP 500 RIO DE JANEIRO 2026

F. Cerundolo (ARG) [1]-Navone (ARG)

Garin (CHI)-Tirante (ARG)

Tabilo (CHI)-Nava (USA)

Qualificato-Muller (FRA) [6]

Fonseca (BRA) [3]-Qualificato

Djere (SRB)-Buse (PER)

Sonego (ITA)-Berrettini (ITA)

Qualificato-Altmaier (GER) [7]

Etcheverry (ARG) [8]-Comesaña (ARG)

Miguel (BRA) [WC]-Qualificato

Dzumhur (BIH)-Martinez (ESP)

Taberner (ESP)-Baez (ARG) [4]

Ugo Carabelli (ARG) [5]-Burruchaga (ARG)

Heide (BRA) [WC]-Kopriva (CZE)

Hanfmann (BRA)-Reis da Silva (BRA) [WC]

J. M. Cerundolo (ARG)-Darderi (ITA) [2]