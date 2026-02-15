Dove vedere in tv Darderi-Cerundolo oggi: orario finale ATP Buenos Aires, programma domenica 15 febbraio, streaming

Gli Argentina Open 2026 di tennis vedranno andare in scena la finale a Buenos Aires oggi, domenica 15 febbraio: scenderanno in campo le prime due teste di serie del tabellone, con l’azzurro Luciano Darderi, numero 2 del seeding, che sfiderà il padrone di casa argentino Francisco Cerundolo, numero 1.

La finale di singolare, che vedrà protagonista il tennista italiano, sarà il secondo match di giornata, con il programma che scatterà alle ore 17.30 italiane con la finale di doppio, ma si giocherà comunque non prima delle ore 20.00 italiane: i due tennisti non si sono affrontati 4 volte sul circuito maggiore, con 2 successi per parte.

La sfida che vedrà protagonista Luciano Darderi contro Francisco Cerundolo nella finale dell’ATP 250 di Buenos Aires sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Tennis TV, Sky Go e NOW.

CALENDARIO ATP BUENOS AIRES OGGI

Domenica 15 febbraio

Cancha Guillermo Vilas

Dalle ore 17.30 italiane – Finale doppio

Andrea Collarini/Nicolas Kicker (Argentina, Alt)-Orlando Luz/Rafael Matos (Brasile, 3)

Non prima delle ore 20.00 italiane – Finale singolare

Luciano Darderi (Italia, 2) – Francisco Cerundolo (Argentina, 1) – Diretta tv su Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP BUENOS AIRES 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Tennis TV, Sky Go, NOW.