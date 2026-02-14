Luca De Aliprandini: “Sono partito titubante, bisogna accettare. C’era qualche segno”

Luca De Aliprandini chiude in anticipo la propria avventura in slalom gigante alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La perdita di uno sci ne provoca l’uscita di scena durante la prima manche, riducendo così il numero di italiani in grado di disputare la seconda (diventato dimezzato con l’uscita anche di Tobias Kastlunger).

Queste le parole del nativo di Cles alla Rai: “Bisogna accettare la realtà dei fatti, è andata così. Peccato, sono partito un po’ titubante, ma da metà avevo preso un bel ritmo e iniziavo a sentirmi bene. Pensavo che avrei potuto mettermi in zona interessante nella seconda manche nonostante il numero. Purtroppo così è, bisogna accettare, non si può pensare ai se e i ma“.

Tema condizioni della pista che, comunque, lascia aspetti positivi: “La pista in generale era molto buona, c’era qualche segnettino qua e là, dove ho perso lo sci c’era un segno un po’ più deciso, marcato. Prima volta che mi capita di perdere uno sci, non mi ricordo altre occasioni. Brutto che accada proprio alle Olimpiadi, ma bisogna accettare e guardare avanti“.

Considerazioni generali sulla gara in essere: “Distacchi enormi? Secondo me la tensione di gara la sentono tutti, anche Odermatt. Ieri in allenamento l’ho visto un po’ più titubante. C’è un silenzio in partenza… in Coppa del Mondo è completamente diverso. Braathen ha sfruttato bene l’1, si è fidato più degli altri e ha fatto una gran manche“.