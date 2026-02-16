Lorenzo Musetti salterà anche il torneo di Acapulco: il toscano continua la sua riabilitazione

Lo avevamo lasciato nel quarto di finale dell’Australian Open quando l’ennesimo beffardo infortunio della sua carriera lo aveva costretto al ritiro dopo aver dominato Novak Djokovic per due set e essere arrivato ad un passo dalla vittoria contro la leggenda serba. Lorenzo Musetti deve prolungare ancora la sua assenza dai campi.

Il problema muscolare patito alla gamba destra costringe il toscano a continuare il suo percorso di riabilitazione e, per questo motivo, deve prolungare ancora la sua assenza dai campi. Il riscontro dell’ultimo controllo medico impone la rinuncia forzata anche al torneo di Acapulco.

Il dispiacere per la lontananza dai campi e la possibilità di poter continuare a raccogliere punti importanti dopo l’approdo nella Top5 del ranking ATP deve essere bilanciato dall’importanza di recuperare la piena efficienza fisica in vista di una stagione sulla terra nella quale bisognerà difendere i clamorosi risultati del 2025.

Il giocatore carrarino ha annunciato così le ultime novità sui propri canali social: “Ciao a tutti, desidero condividere un aggiornamento: ho appena effettuato un nuovo controllo medico e devo continuare la mia riabilitazione prima di poter tornare in campo. Purtroppo, questo significa che non potrò partecipare al torneo di Acapulco. Grazie a tutti per il continuo supporto – non vedo l’ora di tornare a competere!“.