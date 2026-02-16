Tennis
Giorno di riposo per Sinner a Doha. Debutta invece Carlos Alcaraz
Il percorso dei due grandi favoriti per la finale di domenica inizia su binari paralleli. La seconda giornata del torneo ATP di Doha propone infatti un giorno di riposo per Jannik Sinner e lancia invece in campo il suo grande rivale, lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero uno.
Il giocatore italiano, dopo aver vinto e convinto nell’incontro di debutto contro il talentuoso tennista ceco Tomas Machac nel match che segnava il suo ritorno alle competizioni dopo Melbourne, potrà usufruire di una giornata nella quale dedicarsi agli allenamenti in vista del prossimo match contro l’australiano Alexei Popyrin.
Arriva invece il momento dell’atteso debutto per l’iberico che, dopo aver trionfato all’Australian Open, aveva deciso di rinunciare alla possibilità di difendere il titolo conquistato lo scorso anno nel torneo di Rotterdam. L’esame non è sicuramente dei più semplici per il primo favorito del tabellone.
Sulla strada di Carlos Alcaraz ci sarà infatti l’esperto giocatore francese Arthur Rinderknech, tennista che è salito agli onori delle cronache nella parte finale della scorsa stagione dopo aver raggiunto la finale del Masters 1000 di Shanghai. In caso di vittoria il numero uno del mondo affronterà negli ottavi di finale ancora un giocatore transalpino, Valentin Royer.