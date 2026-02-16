Jannik Sinner ritrova Popyrin a Doha: i precedenti sono in parità

Nell’incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 500 di Doha Jannik Sinner piega il talentuoso giocatore ceco Tomas Machac 6-1 6-4 in un’ora e undici minuti e accede così agli ottavi di finale. Nel secondo turno il giocatore italiano, al rientro dopo la sconfitta subita in semifinale a Melbourne contro Djokovic, ritroverà l’australiano Alexei Popyrin. I precedenti tra i due sono in parità.

Il primo incrocio tra i due giocatori risale al match dei sedicesimi di finale del torneo di Madrid 2021. In quell’occasione il giocatore australiano si era imposto con il punteggio di 7-6 (5) 6-2 in un’ora e trentacinque minuti sull’italiano, allora testa di serie numero quattordici del tabellone spagnolo.

Il secondo incontro con il tennista oceanico risale a pochi mesi addietro, al secondo turno dello US Open 2025. In quella circostanza Jannik Sinner aveva superato l’avversario imponendosi con un netto 6-3 6-2 6-2 in due ore e un minuto. L’azzurro si era poi arreso in finale a Carlos Alcaraz.

Chi vince potrebbe incrociare sulla propria strada il ceco Jakub Mensik, testa di serie numero sei, nei quarti di finale. Sinner ha iniziato un periodo per lui fondamentale nell’ottica dell’inseguimento al giocatore spagnolo perché in questi mesi non avrà punti da difendere dopo i tre mesi di sospensione del 2025.