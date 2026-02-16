ATP Doha 2026, ritorno vincente per Mensik. Popyrin sfiderà Sinner

Il torneo ATP di Doha inizia con sei incontri di primo turno. Ritorna alle gare con un successo il ceco Jakub Mensik che, in rimonta, centra l’approdo al secondo turno. Esordio vincente per Jannik Sinner che, negli ottavi, troverà sulla propria strada l’australiano Alexei Popyrin.

Jakub Mensik, testa di serie numero 6, bagna con una vittoria il ritorno in campo dopo il ritiro negli ottavi dell’Australian Open. Il ceco rimonta il britannico Jan Choinski 6-7(6) 6-2 6-4 in due ore e diciannove minuti. Nel primo incontro di giornata Alexei Popyrin travolge la wild card qatariota Mubarak Shannan Zayid 6-0 6-2 in un’ora di gioco. L’australiano sfiderà Jannik Sinner negli ottavi di finale.

Convincente debutto nel torneo per il fuoriclasse italiano. La testa di serie numero due liquida il talentuoso ceco Tomas Machac 6-1 6-4 in un’ora e undici minuti e chiude i conti con il settimo ace del suo incontro. Nell’ultimo incontro di giornata il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero quattro, liquida il cinese Juncheng Shang con un perentorio 6-4 6-2, punteggio maturato in un’ora e diciassette minuti.

Il francese Arthur Fils, sceso al numero 40, dopo il lungo infortunio che lo ha fermato per diversi mesi, doma il polacco Kamil Majchrzak 6-7(5) 6-3 6-4. Nel derby francese Valentin Royer, numero 60 ATP, domina il connazionale Pierre-Hugues Herbert, giocatore proveniente dalle qualificazioni, 6-0 6-3 in un’ora e tre minuti.