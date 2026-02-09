Hockey su ghiaccio, la classifica dell’Italia nel torneo femminile: sfida alla Germania per il 2° posto!

L’Italia di hockey su ghiaccio femminile si è aritmeticamente qualificata ai quarti di finale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: le azzurre, dopo aver battuto la Francia ed aver perso con la Svezia, quest’oggi hanno sconfitto il Giappone, avendo così la certezza di essere, nella peggiore delle ipotesi, terze nel Girone B.

Le azzurre, infatti, non potranno più essere raggiunte dalle nipponiche, né in caso di arrivo a pari punti solo con le asiatiche (ipotesi difficile), né in caso di arrivo a tre a quota 6 anche con la Germania (ipotesi ancor più remota), in quanto sarebbero comunque promosse dalla classifica avulsa.

A questo punto, in attesa di conoscere il risultato di Germania-Francia, lo scontro diretto di domani contro le tedesche metterà in palio il secondo posto (la Svezia è già prima). Chiudere alla piazza d’onore vorrebbe dire evitare un proibitivo quarto di finale con la prima del Girone A, probabilmente gli Stati Uniti.

CLASSIFICA GIRONE B HOCKEY SU GHIACCIO FEMMINILE

1 Svezia 9 punti (3 partite)

2 Italia 6 (3)

3 Germania 3 (2)

4 Giappone 3 (3)

5 Francia 0 (3)