Italia tra le prime 8 al mondo nell’hockey su ghiaccio femminile. Adesso una delle due favorite ai quarti

Dal gruppo B della First Division (la terza serie nella scala mondiale) iridata ai quarti di finale olimpici in meno di un anno. Ha dell’incredibile l’impresa realizzata dalla Nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con un bilancio di due vittorie ed una sconfitta nelle prime tre partite della fase a gironi che consente alle azzurre di ottenere il passaggio del turno con una giornata d’anticipo.

Matilde Fantin e compagne, dopo l’esaltante successo al debutto sulla Francia ed il netto ko con la Svezia, hanno vinto la partita più importante del loro torneo imponendosi per 3-2 sul Giappone in uno scontro diretto decisivo per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta, riservata solamente alle prime tre classificate del girone B (mentre le cinque protagoniste del gruppo A avanzano in blocco).

Si tratta di un traguardo sensazionale per il movimento hockeistico tricolore al femminile, che nell’unica precedente apparizione a cinque cerchi (a Torino 2006) non era stato all’altezza della situazione subendo diverse goleade e perdendo tutti i match disputati. In questo caso, anche grazie ad un format che separa nella prima fase quasi tutte le squadre top dalle formazioni di seconda-terza fascia (tra cui l’Italia), il team capitanato da Nadia Mattivi si è esaltato sul ghiaccio milanese confermando la grande crescita degli ultimi dieci mesi ed entrando tra le prime 8 alle Olimpiadi in casa.

Adesso le azzurre possono godersi il resto della manifestazione senza pressioni e con l’obiettivo di continuare a migliorare partita dopo partita, dovendo affrontare nazionali di primo piano come la Germania (nell’ultima sfida del girone) e con ogni probabilità ai quarti una tra Stati Uniti e Canada, le due grandi favorite per la medaglia d’oro. Ad oggi il podio è fuori portata, ma l’Italia (neopromossa nel gruppo A della First Division mondiale e n.17 del ranking IIHF) ha già vinto il suo torneo battendo la n.14 e soprattutto la n.7 del ranking internazionale.