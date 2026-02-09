Hockey ghiaccioMilano Cortina 2026OlimpiadiSport Invernali
Hockey ghiaccio femminile: la Germania batte la Francia, ma solo ai supplementari
La Germania esulta, ma senza alzare troppo le braccia al cielo nel torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le teutoniche infatti hanno avuto la meglio per 2-1 sulla “Cenerentola” Francia, nel Girone B, ma soltanto ai supplementari.
LA CRONACA
La gara inizia con le tedesche subito ad assaltare la porta francese. Le transalpine per contenere l’impatto delle avversarie commettono un mare di infrazioni difendendo praticamente tutto il primo periodo in inferiorità. Il gol dell’1-0 per la Germania arriva a 35″ dall’intervallo con Kluge che griffa il vantaggio teutonico.
Nel secondo segmento di gara le cose si cristallizzano. Gleissner e compagne ci provano senza però trovare il raddoppio, mentre le Bleus aumentano un po’ la loro produzione offensiva provando a solleticare la “pinza” di Abstreiter.
Si arriva agli ultimi venti minuti. Il tempo inizia a scorrere verso la fine, ma al 49′ ecco arrivare il colpo di scena: le Scodan trova la giocata che manda in porta Duvin per l’inatteso 1-1 della Francia, che dopo il pareggio tiene botta fino alla sirena conclusiva. Si va ai supplementari.
L’overtime dura poco più di un minuto. Jobst-Smith infatti segna per la Germana il gol vittoria del 2-1, ma è un’affermazione non piena che nella classifica generale vale solo 2 punti, con le transalpine che si prendono la soddisfazione di non finire a quota 0 punti il loro cammino a Cinque Cerchi.
Classifica Girone B dopo 3 giornate (passano le prime 3 ai quarti di finale): Svezia 9, Italia 6, Germania 5, Giappone 3, Francia 1 (4 partite disputate).