Speed skating, l’Olanda vuol spezzare l’incantesimo nei 1000 metri femminili alle Olimpiadi

I 1000 metri femminili di speed skating promettono spettacolo ed emozioni ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, con una sfida di altissimo livello. La campionessa olimpica in carica Miho Takagi arriva a Milano con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato a Pechino 2022. Forte di un’esperienza olimpica iniziata a soli 15 anni a Vancouver 2010, la giapponese affronta la gara come una continua ricerca della perfezione tecnica e mentale, consapevole che solo esprimendo la massima velocità possibile potrà puntare nuovamente all’oro.

A contenderle il trono ci sarà soprattutto Jutta Leerdam, atleta olandese in grande forma e vincitrice di tre gare di Coppa del Mondo in stagione. Campionessa mondiale nel 2020 e nel 2023, Leerdam arriva all’appuntamento olimpico con grande fiducia, rafforzata dalla vittoria ottenuta a Inzell a poche settimane dai Giochi. Certo, il difficile clima che si è creato attorno a lei negli ultimi giorni potrebbe essere un ostacolo. Il riferimento è alle polemiche sul suo arrivo ai Giochi in jet-privato e al suo voler essere “diva”.

Tra le protagoniste anche l’altra neerlandese Femke Kok, favorita nei 500 metri ma ormai pienamente competitiva anche sui 1000, e Brittany Bowe, primatista mondiale della distanza. Per la statunitense, sei volte campionessa del mondo, quella di Milano rappresenta l’ultima occasione olimpica di arricchire un palmarès già straordinario, dopo il bronzo conquistato nel 2022.

Il programma culminerà con l’ultima coppia, che vedrà Takagi e Leerdam una contro l’altra in una sfida diretta dal forte valore simbolico e tecnico. In pista anche il confronto tra Kok e Bowe, altro duello chiave nella corsa alle medaglie.

Con 30 atlete in rappresentanza di 15 nazioni, i 1000 metri femminili si preannunciano come una delle gare più attese del pattinaggio di velocità a Milano Cortina 2026. In casa Italia, l’obiettivo della giovane Maybritt Vigl sarà quello di godersi il palcoscenico a Cinque Cerchi e dare il meglio di se stessa, caricandosi anche del fatto di competere davanti al pubblico di casa.

L’appuntamento è fissato per lunedì 9 febbraio alle ore 17:30, al Milano Speed Skating Stadium, per una competizione che unisce potenza, strategia e precisione assoluta.