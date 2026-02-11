Speed skating, tutti contro Jordan Stolz nei 1000 metri alle Olimpiadi. Di Stefano e Betti per stupire

Jordan Stolz inaugura la sua avventura ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 con la gara dei 1000 metri, in programma quest’oggi sull’anello di ghiaccio meneghino. Delle quattro distanze che lo vedranno protagonista, il chilometro è quella che negli ultimi due anni gli ha garantito maggiore continuità e risultati. In questa stagione, il fuoriclasse statunitense ha vinto tutte e cinque le tappe di Coppa del Mondo disputate sulla distanza, confermandosi punto di riferimento assoluto del circuito.

Il polacco Damian Żurek, tre volte secondo alle sue spalle, è stato il rivale più costante, ma la corsa al podio si annuncia affollata e altamente competitiva. Il confronto con Pechino 2022 racconta meglio di ogni parola la parabola ascendente di Stolz. Allora diciassettenne, ancora junior, chiuse 13° nei 500 metri e 14° nei 1000. Quattro anni più tardi si presenta ai Giochi da sei volte campione del mondo e con i favori del pronostico nei 500, 1000 e 1500 metri. Un salto di qualità netto, figlio di una maturazione tecnica e mentale.

In caso di vittoria, lo statunitense raccoglierebbe l’eredità del suo mentore Shani Davis, oro olimpico nei 1000 metri a Torino 2006 e Vancouver 2010. Ma la tradizione più recente parla olandese: nelle ultime tre edizioni il titolo è finito nei Paesi Bassi con Stefan Groothuis (2014), Kjeld Nuis (2018) e Thomas Krol (2022).

Anche il tabellone di gara promette scintille. Il canadese Laurent Dubreuil, argento olimpico a Pechino, scenderà in pista nella quinta delle quindici coppie contro l’azzurro Daniele Di Stefano, poco prima della pausa per la pulizia del ghiaccio. Dopo l’intervallo toccherà a Nuis, opposto al giapponese Taiyo Nonomura, quindi al campione del mondo Joep Wennemars contro il cinese Lian Ziwen.

Il campione mondiale sprint 2024 Ning Zhongyan affronterà l’americano Conor McDermott-Mostowy, mentre il tre volte campione olimpico giovanile Finn Sonnekalb se la vedrà con Cooper McLeod. Nella penultima coppia, attesissima, Stolz sfiderà De Boo; a chiudere il programma sarà il duello tra Żurek e l’estone Marten Liiv. Tutti contro l’americano, dunque, in una delle gare più attese di questi Giochi: il cronometro dirà se il nuovo dominatore saprà confermare i pronostici o se il chilometro olimpico regalerà l’ennesimo colpo di scena. In tutto questo Di Stefano e Francesco Betti in apertura del programma cercheranno di siglare dei crono significativi per lasciare il segno nella competizione.